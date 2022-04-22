Василий Уткин: «Грязное» время – преимущество футбола. Это упрощает телепоказ, что приносит максимум рекламных денег»

высказался о преимуществах «грязного» игрового времени в футболе.

«О переходе футбола на чистое время. Надо сформулировать, почему этого не будет никогда.

Вот сейчас, например, заговорил: «Футбол действительно как можно скорее должен перестроиться на чистое игровое время. Игроки постоянно пользуются возможностью нырять и изображать муки, и это лишает удовольствия болельщиков, которые хотят посмотреть хороший футбол, а не театральную постановку!»

«Грязное» время – это преимущество футбола. В силу этого понятно, сколько времени он продолжается.

Это значительно упрощает его телепоказ. Программа не съедет, одно на другое не наползет; бывают исключения, но они крайне редки.

Простота телепоказа приносит максимум рекламных денег. Вот и все. А средств борьбы с симуляцией, например, и сейчас у арбитров и прочих вполне достаточно», – написал Уткин в телеграм-канале.

Перес и Аньелли уверены: 90 минут – много для матчей. Четыре года назад официально хотели играть час, но с остановками времени