Василий Уткин: «Грязное» время – преимущество футбола. Это упрощает телепоказ, что приносит максимум рекламных денег»

Теги Василий Уткин премьер-лига Россия бизнес телевидение Ян Вертонген деньги правила Футбол

Василий Уткин высказался о преимуществах «грязного» игрового времени в футболе.

«О переходе футбола на чистое время. Надо сформулировать, почему этого не будет никогда.

Вот сейчас, например, Ян Вертонген заговорил: «Футбол действительно как можно скорее должен перестроиться на чистое игровое время. Игроки постоянно пользуются возможностью нырять и изображать муки, и это лишает удовольствия болельщиков, которые хотят посмотреть хороший футбол, а не театральную постановку!»

«Грязное» время – это преимущество футбола. В силу этого понятно, сколько времени он продолжается.

Это значительно упрощает его телепоказ. Программа не съедет, одно на другое не наползет; бывают исключения, но они крайне редки.

Простота телепоказа приносит максимум рекламных денег. Вот и все. А средств борьбы с симуляцией, например, и сейчас у арбитров и прочих вполне достаточно», – написал Уткин в телеграм-канале.

Перес и Аньелли уверены: 90 минут – много для матчей. Четыре года назад официально хотели играть час, но с остановками времени

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные