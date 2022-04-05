ФИФА может увеличить количество добавленного времени в матчах и опробовать изменения уже на ЧМ-2022

ФИФА хочет, чтобы игровое время матчей использовалось эффективнее.

Как сообщает Corriere dello Sport, федерация хочет увеличить количество реального игрового времени.

Для этого планируется увеличить количество компенсированного к первому и второму таймам времени. По задумке, в некоторых случаях время игр с учетом добавленного времени будет превышать 100 минут.

Президент ФИФА Джанни Инфантино, недавно посетивший Италию, подтвердил, что такая идея рассматривается.

Нововведения могут опробовать на ближайшем чемпионате мира в Катаре, но для этого нужно одобрение Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB).