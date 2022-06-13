Сергей Семак: «Аренда Алипа должна была быть продлена до конца года или сезона. С Кержаковым поговорим о сотрудничестве»

высказался о будущем Михаила Кержакова и в «Зените».

– Какова ситуация с , у которого заканчивается контракт? Что с Алипом – будет ли продлена аренда или клуб его выкупит?

– Насколько я понимаю, по Алипу нужно было решить до 31 мая. Он сейчас в распоряжении национальной сборной, поэтому присоединится к нам чуть позже.

Аренда, насколько я знаю, должна была быть продлена до конца года или сезона – надо этот вопрос уточнить. После заключительного матча сборной получит 10-дневный мини-отпуск и будет работать с нами.

По Мише – у него до конца месяца, насколько я понимаю, контракт. И дальше уже Александр Иванович [Медведев] после возвращения будет разговаривать с Мишей о продлении сотрудничества.

И мы поговорим. Думаю, в самое ближайшее будущее будет понимание по Мише, – сказал главного тренер «Зенита».

Как казахстанцы провели сезон в РПЛ: Алип завоевал чемпионство с «Зенитом», Быстров стал основным в «Ахмате», а Зайнутдинову мешали травмы