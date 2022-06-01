Алип пока остается в «Зените». При этом петербуржцы ищут центрального защитника

Казахстанский защитник Нуралы Алип продолжит тренироваться с «Зенитом».

«Петербургский клуб пока не воспользовался опцией выкупа Нуралы Алипа, однако казахский футболист приступит к работе на сборе в Санкт-Петербурге. Центральный защитник – одна из целей летней трансферной кампании «Зенита», рассматривается вариант выкупа у «Ростова» Данилы Прохина», – пишет портал Bobsoccer.ru

«Зенит» арендовал Алипа у алматинского «Кайрата» до конца 2022 года.

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