«Зенит» намерен оставить Алипа как минимум до конца года, «Кайрат» не против

Портал Metaratings сообщил, что казахстанский защитник Нуралы Алип останется в «Зените» как минимум до конца года.

Именно на этот срок рассчитано арендное соглашение по игроку.

«Такая позиция была озвучена во время недавнего разговора. «Кайрат» поддерживает это. У клуба сейчас есть проблемы – владелец под стражей, поэтому вопрос возвращения Алипа точно не в приоритете», – цитирует свой источник портал.

Статистика 22-летнего игрока здесь.

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