Эрлинг Холанд: «Я фанат «Ман Сити» всю жизнь. Чувствую себя здесь как дома»

Эрлинг Холанд рассказал, что болеет за «Манчестер Сити» всю жизнь.
– Я родился в Англии и был фанатом «Сити» всю жизнь. Я многое знаю о клубе, чувствую себя здесь как дома.
Думаю, я могу добиться прогресса и показать свою лучшую игру в «Ман Сити».
– Вы видели много матчей «Сити» в последние годы. Думаете, стиль команды подходит вам лучше всего?
– Конечно. Если бы я так не думал, я бы не перешел.
Мне нравится стиль, атакующий футбол, позитивный вайб «Сити». Мне действительно нравится этот футбол. Так что, да, полагаю, что это идеальное сочетание, – сказал 21-летний норвежец.
Отец Эрлинга, Альф-Инге Холанд, в Англии выступал за три команды – «Манчестер Сити», «Лидс» и «Ноттингем Форест».
Сегодня клуб из Манчестера завершил трансфер 21-летнего форварда дортмундской «Боруссии» и сборной Норвегии.
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