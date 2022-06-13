Эрлинг Холанд: «Я фанат «Ман Сити» всю жизнь. Чувствую себя здесь как дома»

рассказал, что болеет за «Манчестер Сити» всю жизнь.

– Я родился в Англии и был фанатом «Сити» всю жизнь. Я многое знаю о клубе, чувствую себя здесь как дома.

Думаю, я могу добиться прогресса и показать свою лучшую игру в «Ман Сити».

– Вы видели много матчей «Сити» в последние годы. Думаете, стиль команды подходит вам лучше всего?

– Конечно. Если бы я так не думал, я бы не перешел.

Мне нравится стиль, атакующий футбол, позитивный вайб «Сити». Мне действительно нравится этот футбол. Так что, да, полагаю, что это идеальное сочетание, – сказал 21-летний норвежец.

Отец Эрлинга, , в Англии выступал за три команды – «Манчестер Сити», «Лидс» и «Ноттингем Форест».

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