Холанд о переходе в «Ман Сити»: «Это день гордости. Я хочу забивать, брать трофеи, уверен, что смогу делать это здесь»

поделился эмоциями после перехода в «Манчестер Сити».

Сегодня клуб из Манчестера завершил трансфер 21-летнего форварда дортмундской и сборной Норвегии.

«Это день гордости для меня и моей семьи.

Я всегда смотрел матчи «Сити», и мне нравилось делать это в последние сезоны. Нельзя не восхищаться их стилем игры – это восхитительно. Они создают много голевых моментов, что идеально подходит мне.

В этой команде так много футболистов мирового уровня, а Пеп [Гвардиола] – один из лучших тренеров в истории, поэтому я считаю, что нахожусь в правильном месте, чтобы реализовать свои амбиции.

Я хочу забивать голы, выигрывать трофеи и становиться лучше как футболист. Уверен, что смогу делать это здесь.

Это важный шаг для меня, и я не могу дождаться начала предсезонки», – сказал нападающий.

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