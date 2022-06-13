Линекер о Холанде в «Сити»: «Впервые молодая суперзвезда выбрала английский клуб, а не гранда из Испании. Ключевой момент для АПЛ»

Гари Линекер объяснил важность перехода Эрлинга Холанда в «Ман Сити» для всей АПЛ.
«Ключевой момент для Премьер-лиги. Впервые молодая суперзвезда, которую хотели пригласить все, выбрала английский клуб, а не гранда из Испании.
Погба был на несколько лет старше, когда переходил в «Манчестер Юнайтед», – написал бывший форвард «Барселоны» и сборной Англии.
Сегодня клуб из Манчестера завершил трансфер 21-летнего форварда дортмундской «Боруссии» и сборной Норвегии.
Ранее сообщалось, что Эрлингом интересовались «Реал Мадрид» и «Барселона».
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