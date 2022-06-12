На создание Академии футбола в Севастополе потребуется 1 млрд рублей, на новую гребную базу – 275 млн

Миллиард рублей потребуется на создание Академии футбола в Севастополе.

Академию планируют организовать на базе спортивно-оздоровительного комплекса «Севастополь». Действующий домашний стадион одноименного клуба также необходимо отремонтировать.

Вице-губернатор Игорь Михеев сообщил, что на эти цели городу необходимо более одного миллиарда рублей.

В профильных детско-юношеских футбольных секциях Севастополя занимаются более 5 тысяч детей, поэтому городские власти задумались о развитии инфраструктуры спортивно-оздоровительного комплекса «Севастополь» как основной футбольной базы региона.

В первую очередь планируется организовать Академию футбола: построить малое и большое тренировочные поля с трибунами на 50 мест, здание самой академии, в котором на постоянном проживании и обучении будут находиться до 66 воспитанников.

«Для развития, полноценного движения с точки зрения профессионального футбола создание такой академии – это был бы значительный толчок с точки зрения развития массового спорта для детей. Место под эту академию есть. Проект тоже, соответственно, готов», – сказал Михеев.

Еще более 100 миллионов рублей нужно, чтобы привести в порядок газон главной городской арены.

«Сейчас, конечно, само футбольное поле, дренажная система пришли в обветшалое состояние и, конечно, требуют отдельной работы. Соответствующие заявки в мы тоже уже подали», – добавил заместитель губернатора Севастополя.

На расширенном заседании комитета Совета Федерации по социальной политике он также рассказал о будущем преобразовании двух ключевых для города объектов: водно-гребной базы в Инкермане и спортивно-оздоровительного комплекса имени 200-летия Севастополя. На возведение новой гребной базы потребуется 275 миллионов рублей.