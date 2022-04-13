Директор «Севастополя»: «Ждем попадания в российскую систему. Мы обязаны играть в своей стране и профессиональной лиге»

Гендиректор «Севастополя» хочет, чтобы клуб играл в системе российских лиг.

– У меня есть свои мысли на этот счет: мы обязаны играть в своей стране и профессиональной лиге. С 2014 года приходилось играть в КФФ, чтобы футбол в Крыму не умер.

На мой взгляд, эти соревнования уже себя изжили. В лиге нет какого-то поступательного движения. Мы уже три раза стали чемпионами, выигрывали кубок и суперкубок.

География нашего футбола должна расширяться – мы играем для зрителей, а не для междусобойчиков. Наш болельщик, как и ФК , соскучился по интересным матчам профессиональных команд.

Де-факто мы профессиональный клуб, но де-юре являемся любительским. Мы пока не входим в российскую футбольную семью, а нам хочется развития, поэтому очень ждем попадания в российскую систему. Очень надеемся на это.

– Готов ли клуб финансово попадать в ФНЛ-2?

– Сегодня было совещание, рассматриваем этот вопрос. У нашего клуба учредители губернатор нашего города и правительство. Думаю, нас не обидят, и найдутся необходимые спонсоры.

Правительство тоже поскорее ждет, чтобы мы выступали в российской лиге, – сказал бывший главный тренер «Рубина».