«Севастополь» снова отправит заявку на вступление в РФС. На прошлую никто не отреагировал

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Футбольный клуб «Севастополь» вновь попытается вступить в РФС.

Об этом на сессии Законодательного собрания Севастополя рассказал руководитель управления по делам молодежи и спорта Сергей Резниченко.

Заявку направят в июне, когда завершится текущий сезон. На предыдущую заявку «Севастополя» о вхождении в РФС официальной реакции пока не было.

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