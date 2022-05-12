«Севастополь» снова отправит заявку на вступление в РФС. На прошлую никто не отреагировал

Футбольный клуб «Севастополь» вновь попытается вступить в РФС.
Об этом на сессии Законодательного собрания Севастополя рассказал руководитель управления по делам молодежи и спорта Сергей Резниченко.
Заявку направят в июне, когда завершится текущий сезон. На предыдущую заявку «Севастополя» о вхождении в РФС официальной реакции пока не было.
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