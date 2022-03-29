Директор «Севастополя»: «На санкции Запада пора закрыть глаза. Крым должен быть в футбольном мире России»

Гендиректор «Севастополя» Валерий Чалый не хочет писать Владимиру Путину открытое письмо.
Вариант с обращением к президенту России с вопросом о включении крымских клубов в систему чемпионатов России пока на повестке не стоит.
«Я думаю, что надо сначала в РФС обратиться, все-таки у Путина, как у президента, глобальные задачи.
РФС занимается развитием футбола в регионах, а Крым и Севастополь являются как раз регионами России. Наверное, сначала надо обратиться в РФС. А вот если реакции не будет…
На санкции Запада, на мой взгляд, давно пора уже закрыть глаза, как это делает наша страна по отношению ко всем нашим недружественным странам. В том числе на решения УЕФА и ФИФА.
И, наверное, Крым должен быть в футбольном мире России, мы же граждане страны, а не какие-то придатки. Такое мое мнение», – отметил бывший главный тренер «Рубина».