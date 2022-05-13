Глава Федерации футбола Крыма о вступлении в РФС: «Вернемся к вопросу к концу мая. Будем обсуждать возможность»

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В Федерации футбола Крыма рассказали о возможности вступления в РФС.

«ФК «Севастополь» пока только думает об этом, но не собираются подавать документы в июне.

Слишком рано об этом говорить. У нас проходит свой чемпионат. Еще играть четыре тура.

Будем обсуждать эту возможность после конца турнира. Мы с крымскими клубами вернемся к этому вопросу только к концу мая», – сказал глава местной федерации Сергей Бородкин.

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