Агент о Рыбусе в России: «Мачей провел там 10 лет, у него отношения с россиянкой, у них дети. Оскорбления – это слишком»

Агент Мачея Рыбуса объяснил решение игрока остаться в России.

Этим летом срок контракта 32-летнего футболиста с «Локомотивом» истек, и 32-летний поляк перешел в «Спартак» в статусе свободного агента.

«Я удивлен критике. Рыбус провел десять лет в России, у него отношения с россиянкой, их дети родились там.

Оскорбления в адрес Мачея – это слишком. Там он чувствует себя в безопасности. Я пришел сюда не для исповеди, такова ситуация.

Рыбус сделал свой выбор. Если любому дать выбор – семья или команда, каждый выберет семью. И он сделал свой выбор, он заботится о семье, ее безопасности и покое», – заявил Мариуш Пекарски в интервью Meczyki.pl.

«Спартак» бесплатно забрал Рыбуса. Он остался в России из-за семьи, а с «Локо» не договорился