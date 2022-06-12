Агент Рыбуса: «Мы знаем, как в Польше относятся к России – для детей Мачея все могло бы сложиться неблагоприятно. В России его семья в безопасности»

Агент Мачея Рыбуса объяснил, почему игрок остался в России и перешел в .

Этим летом контракт 32-летнего футболиста с истек. К «Спартаку» он присоединился в статусе свободного агента.

«Рыбус оказался в сложной ситуации. У него русская жена и двое детей, он живет там уже 10 лет. Они решили остаться. Из-за ситуации на Украине у людей конфликт, но в России они в безопасности.

Представьте, что Мачей возвращается в Польшу – мы знаем, как в Польше относятся к России. Мне даже не нужно это доказывать. Достаточно посмотреть, что творится в соцсетях.

Если бы Мачей приехал в Польшу и отвел детей в детский сад или школу, то все могло бы сложиться неблагоприятно. Дети слушают взрослых и переносят это на сверстников. Он остается в России, его семья в безопасности. Неизвестно, что могло бы произойти», – заявил Мариуш Пекарски.

Также агент игрока привел сравнение с историей Павла Адамовича, президента Гданьска. Он погиб в январе 2019 года в результате покушения.

«Есть такие случаи, когда огромное количество людей настроены против тебя, и ты не знаешь, что может случиться. Давайте вспомним историю президента Гданьска – там человеком манипулировали, его накрутили. В итоге президент вышел на сцену и больше с нее уже не спускался», – сказал Пекарски в интервью Meczyki.pl.

13 января 2019 года Адамович участвовал в концерте в центре Гданьска. Когда начался фейерверк, 27-летний ранее судимый за ограбление нескольких банков местный житель Стефан Вильмонт подбежал к стоявшему на сцене Адамовичу и трижды ударил его ножом в живот и область сердца. В результате покушения политик скончался.