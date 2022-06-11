Каттани о Рыбусе в «Спартаке»: «Именно тот игрок, который нам сейчас нужен»

Теги Спартак премьер-лига Россия Мачей Рыбус Лука Каттани Футбол

Лука Каттани прокомментировал переход защитника Мачея Рыбуса в «Спартак».

«С большим удовлетворением приветствую Мачея в нашем клубе. Это игрок, ценные качества которого абсолютно не вызывают сомнений. Его высокий уровень проверен годами стабильного выступления в чемпионате России и на международном уровне.

Рыбус – именно тот игрок, который нам сейчас нужен: опытный, мастеровитый и уважаемый. Он обязательно поможет в развитии нашим молодым футболистам.

Сегодня, когда мы прощались с Мачеем после подписания контракта, он сказал: «А теперь еду на тренировку». По-моему, это идеальная характеристика!» – сказал спортивный директор «Спартака».

Изображения: официальный сайт «Спартака»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные