«Почему «Спартак» должен играть такой серьезный матч в гостях? Это несправедливо и бесчестно». Комбаров о Суперкубке

Бывший капитан «Спартака» раскритиковал проведение Суперкубка России в Санкт-Петербурге.
По мнению Дмитрия Комбарова, решение провести розыгрыш трофея на «Газпром Арене» несправедливо по отношению к московскому клубу.
«Рисков особых нет. Их никто не исключит. Вопрос в том, что меньше людей придет из-за этого, будет меньше антуража и перфоманса со стороны болельщиков.
Но «Спартак» поступает правильно. Почему они должны играть такую серьезную игру в гостях? Это же несправедливо и бесчестно», – сказал Комбаров.
«Спартак» и «Зенит» должны разыграть Олимп Суперкубок России 9 июля. Выбор места проведения игры осуществлялся посредством голосования бюро исполкома РФС. «Спартак» остался недоволен решением и намекнул на возможный бойкот матча.
«Спартак» намекнул на бойкот, РФС этого не боится, «Руки Вверх!» извинились. Суперкубок – скандалище