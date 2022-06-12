«Почему «Спартак» должен играть такой серьезный матч в гостях? Это несправедливо и бесчестно». Комбаров о Суперкубке

Бывший капитан «Спартака» раскритиковал проведение Суперкубка России в Санкт-Петербурге.

По мнению , решение провести розыгрыш трофея на «Газпром Арене» несправедливо по отношению к московскому клубу.

«Рисков особых нет. Их никто не исключит. Вопрос в том, что меньше людей придет из-за этого, будет меньше антуража и перфоманса со стороны болельщиков.

Но «Спартак» поступает правильно. Почему они должны играть такую серьезную игру в гостях? Это же несправедливо и бесчестно», – сказал Комбаров.

«Спартак» и должны разыграть 9 июля. Выбор места проведения игры осуществлялся посредством голосования бюро исполкома РФС. «Спартак» остался недоволен решением и намекнул на возможный бойкот матча.

«Спартак» намекнул на бойкот, РФС этого не боится, «Руки Вверх!» извинились. Суперкубок – скандалище