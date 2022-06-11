Баженов о Суперкубке: «Если «Спартак» обыграет «Зенит» в Питере – это будет праздник! Даже если проиграет, в этой ситуации он уже выиграл»

считает, что выиграл от проведения Суперкубка России в Петербурге.

«Плюс-минус понимал, что так произойдет. В идеале должны были быть регионы, но раз так – надо играть и ехать.

На бумаге условия неравные, но не думаю, что ребята думают об этом, им нужно выходить и играть – неважно где. Это один матч и все может произойти.

Если «Спартак» обыграет «Зенит» в Питере – это будет праздник! Это даст толчок команде, мотивационный фон будет повышенный. все для этого сделал.

Даже если «Спартак» там проиграет, в этой ситуации он уже выиграл», – сказал бывший нападающий «Спартака».