«Зенит» о Суперкубке: «Газпром Арена» будет полностью готова к матчу такого уровня. Договор о концерте «Руки Вверх!» еще не подписан»

В «Зените» прокомментировали перенос концерта группы «Руки Вверх!» из-за Суперкубка России.

Изначально концерт группы должен был состояться 9 июля на стадионе «Зенита», однако впоследствии на эту дату была назначена игра за Суперкубок.

«До того, как РФС принял решение о проведении матча за Суперкубок в Петербурге, клуб и организаторы концерта заранее обсуждали разные сценарии и предварительно рассматривали возможность переноса концерта.

Договор на проведение концерта еще не подписан, на данный момент он находится на стадии согласования. Сроки позволят организаторам концерта полностью подготовить площадку под мероприятие.

Что касается проведения игры за Суперкубок в Петербурге, то будет полностью готова к матчу такого уровня. Опыт проведения матчей Кубка конфедераций, игр чемпионатов мира и Европы, позволяют с уверенностью утверждать, что на стадионе будут предусмотрены все необходимые меры безопасности.

Поле на «Газпром Арене» также в оптимальном состоянии, благодаря механизму выкатного поля, сейчас газон находится в естественной среде, проводится комплекс стандартных процедур по уходу за покрытием», – сообщили в пресс-службе .

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