Альтернативой Бензема в «Реале» станут Майораль и второй бомбардир «Кастильи» Латаса. В Йовиче и Мариано разочаровались

«Реал» думает об альтернативе для форварда .

В мадридском клубе разочарованы Лукой Йовичем и Мариано Диасом. Вероятно, роли сменщиков Бензема перейдут к Борхе Майоралю, который выступал в «Хетафе» на правах аренды, и 21-летнему форварду Хуану Латасе. Это произойдет, если у «Реала» не появится неожиданная трансферная возможность для усиления атаки, пишет As.

Майораль уже четыре сезона подряд провел в арендах. Сначала он два года выступал за «Леванте», затем полтора года провел в «Роме», а последние шесть месяцев он играл за «Хетафе». В составе «Хетафе» он забил 6 голов в 18 матчах.

Латаса занял второе место в списке бомбардиров «Реал Мадрид Кастилья». У него 13 голов, больше только у полузащитника Серхио Аррибаса (15 голов). Латаса уже дебютировал за основу «Реала» в – в минувшем сезоне он сыграл 9 минут в матче с «Кадисом» (1:1).

В «Реале» не сомневаются, что Бензема продолжит играть на нынешнем уровне и в следующем сезоне, но клуб думает о поиске замены для него.

Наиболее привлекательными вариантами для «Реала» стали игроки и , но сейчас их трансферы невозможны из-за квоты на игроков не из стран-членов Евросоюза. Она в «Реале» занята Винисиусом Жуниором, Родриго Гоэсом и Эдером Милитао.