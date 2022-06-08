Анчелотти считает Жезуса альтернативой Мбаппе. Тренер «Реала» общался с форвардом «Сити» о возможном трансфере

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Карло Анчелотти хочет видеть Габриэла Жезуса в «Реале».

По данным GOAL Brasil, тренер мадридского клуба связался с Жезусом и сообщил, что заинтересован в его переходе в «Реал».

Анчелотти считает, что бразилец станет альтернативой форварду Килиану Мбаппе, который отказался от перехода в «Мадрид» и подписал новый контракт с «ПСЖ».

Жезус хотел бы перейти в «Реал». Он не планирует оставаться в «Манчестер Сити» и уже сообщил об этом тренеру Пепу Гвардиоле.

Ранее «Арсенал» предложил за форварда 50 млн евро, но «Ман Сити» хочет получить за него 60 млн евро. Кроме того, 25-летний футболист не очень хочет переходить в лондонский клуб, так как в следующем сезоне он не будет играть в Лиге чемпионов. 

Сообщалось, что препятствием для перехода Жезуса в «Реал» может стать квота на игроков, родившихся не в странах-членах Евросоюза. Сейчас она занята Винисиусом Жуниором, Родриго Гоэсом и Эдером Милитао. «Мадрид» надеялся, что Винисиус успеет получить испанский паспорт к началу трансферного окна, но процесс затянулся.

В минувшем сезоне 25-летний форвард забил 13 голов и отдал 11 передач в 41 матче за «Манчестер Сити» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.

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