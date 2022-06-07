«Реалу» предложили подписать Стерлинга. Трансфер Рахима в планы мадридцев не входит

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«Реал» не планирует подписывать вингера «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга.

Как сообщает As, мадридцам было предложено приобрести англичанина, контракт которого истекает летом 2023 года. Но испанский клуб не только не заинтересован в этом трансфере, но и вряд ли смог бы его себе сейчас позволить из-за ограничения на количество футболистов не из Евросоюза.

«Манчестер Сити» хочет продать Стерлинга, и сам Рахим намерен покинуть команду. Со статистикой его выступлений можно ознакомиться здесь.

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