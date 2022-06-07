«Реал» изучает возможность трансфера Жезуса – «Ман Сити» хочет 45-50 млн евро, зарплата – 7,5 млн евро в год. Помешать может квота на игроков не из ЕС

Форвард Габриэл Жезус может перейти в из .

По данным Marca, мадридский клуб изучает возможность подписания нападающего, трансфер которого обойдется в 45-50 млн евро. Жезус очень нравится и спортивному менеджменту «Реала», и тренеру команды Карло Анчелотти.

Зарплата, которую хочет получать Габриэл, не является чрезмерной – в Англии он получает около 7,5 млн евро в год.

Возможным препятствием для сделки может стать квота на игроков, родившихся не в странах-членах Евросоюза. Сейчас она занята , и . «Реал» надеялся, что к настоящему моменту Винисиус уже получит испанский паспорт, однако этот процесс замедлился. Это может помешать трансферу Жезуса.

В минувшем сезоне 25-летний форвард забил 13 голов и отдал 11 передач в 41 матче за «Манчестер Сити» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.