«Челси» хочет купить Жезуса летом, у «Арсенала» и «Тоттенхэма» тоже есть интерес. В «Реал» он вряд ли перейдет

Нападающий «Манчестер Сити» Габриэл Жезус интересен .

По данным As, лондонский клуб проявляет серьезный интерес к 25-летнему форварду и попытается приобрести его этим летом. Кроме того, в трансфере бразильца заинтересованы и .

«Челси» уже сообщил Жезусу, что направит официальное предложение, даже если этот процесс будет задержан из-за продажи клуба. Таким образом, сейчас время работает против «Челси», и это может помочь «Арсеналу» и «Тоттенхэму».

Кроме того, журналист Cadena SER Антон Меана сообщил, что сейчас «Реал» не рассматривает вариант с приглашением Жезуса, хоть его трансферную стоимость мадридский клуб и может себе позволить.

Большим препятствием для перехода Габриэла стала квота на футболистов не из Евросоюза. В она занята Винисиусом, Родриго и Эдером Милитао. Таким образом, «Мадрид» оказался в сложной позиции и может упустить возможность подписать бразильца.

В минувшем сезоне 25-летний форвард забил 13 голов и отдал 11 передач в 41 матче за во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.