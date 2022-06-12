Гари Невилл: «Роналду – блестящий игрок. Знаю, что он, скорее всего, останется, но «МЮ» нужен новый форвард»

высказался о том, какие зоны «Манчестер Юнайтед» нужно усилить летом.

«Если честно, я не знаю, какие позиции необходимо усилить, ведь мы пока не знаем, какие игроки нравятся новому тренеру. Мы точно знаем, какие зоны нужно укрепить. Центр полузащиты – абсолютная необходимость. Это абсолютная необходимость. «Манчестер Юнайтед» нужны полузащитники.

Еще им нужен центрфорвард. Я знаю, что , скорее всего, останется, и это блестящий игрок, но «МЮ» нужен новый центральный нападающий. Центрфорвард – это необходимость.

Думаю, нужен и фланговый игрок – просто чтобы усилить команду. Считаю, что роль крайних защитников в современном футболе крайне важна. В команде есть четыре крайних защитника. Будет интересно посмотреть, кто из них понравится новому тренеру», – сказал бывший защитник .

В минувшем сезоне 37-летний Роналду забил 24 гола и отдал 3 передачи в 39 матчах за «МЮ» во всех турнирах. Его статистика – здесь.

У Роналду тьма рекордов. Мы насчитали 79 штук!