Гари Невилл: «Роналду придется смириться с тем, что он не будет играть всегда при новом тренере. Кажется, он не слишком хорошо это воспринимает»

сомневается в перспективах в «МЮ» при новом тренере.

«Все зависит от того, кто будет новым тренером. Захочет ли он создать молодую команду, атлетичную, прогрессивную? Роналду сможет играть в такой, но он может хотеть играть каждую неделю, а тренер может захотеть начать все по новой.

Но я думаю, что Роналду придется смириться с тем, что он не будет играть каждую неделю, будут моменты, когда он не будет играть. Это важно.

Кажется, он не слишком хорошо это воспринимает. Но это хорошо, он явно целеустремленный и хочет играть в каждом матче. Но я не знаю точно, хочет ли Роналду остаться в «МЮ» и играть в клубе в 38-39 лет», – сказал экс-игрок ,