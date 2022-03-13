Невилл о 807 голах Роналду: «Они забиты в лучших лигах Европы. Он всегда хотел стать величайшим бомбардиром»

высказался о рекорде по голам в официальных матчах.

Форвард «Манчестер Юнайтед» сделал хет-трик в игре против «Тоттенхэма» (3:2) и побил мировой рекорд Йозефа Бицана, у которого 805 голов в официальных матчах.

«Роналду всегда хотел стать величайшим бомбардиром. Он такой упрямый, такой целеустремленный. Роналду думает, что является величайшим игроком всех времен, и его рекорд просто неприличен.

Эти голы забиты в лучших лигах Европы – Португалия, Испания, Италия, Англия. Это самый высокий уровень», – сказал экс-защитник .

Мощь Роналду – не только хет-трик, но и 8 ударов (весь «Тоттенхэм» нанес 10!). Вклад Рангника в победу тоже есть

Безумный хет-трик Роналду «Тоттенхэму» – 59-й в его карьере. Давайте все вместе: Siii 💎