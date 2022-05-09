Невилл о Роналду: «Чем хуже ситуация в «МЮ», тем выше вероятность того, что он останется, чтобы это не выглядело, будто он убегает»

рассказал, почему останется в .

«Я ничего не слышал о входах и выходах, но чем больше я об этом думаю, тем сильнее я убеждаюсь в том, что Роналду останется. Чем хуже ситуация, тем выше вероятность того, что он останется, чтобы это не выглядело, будто он убегает. Тен Хагу предстоит проделать колоссальную работу, колоссальную с точки зарения «Манчестер Юнайтед».

Я задавал вопрос [о том, что случилось], почему все стало так плохо по сравнению с предыдущим сезоном. За последние 12 месяцев что-то пошло фундаментально не так, дело не в одном человеке. Невероятный упадок, субботний матч подвел его итог», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед».

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