«Магуайр думает: «Это же Роналду, величайший игрок, капитан сборной, победитель Евро». Это терзает его изнутри». Невилл о капитанстве Харри

высказался о проблемах в .

«Несомненно, приход Роналду заставил Магуайра ощутить, что его статус упал. Харри после этого думает: «Это же , величайший игрок всех времен, капитан сборной своей страны, победитель Евро. Я знаю, что он смотрит на меня на поле». И это терзает его изнутри.

Харри не хватает опыта для того, чтобы говорить людям: «Ну-ка сел на место!» Я не сомневаюсь, что по уверенности Магуайра в себе нанесен удар», – сказал бывший защитник «Манчестера» на мероприятии The Overlap.

Майка Ричардс: «Капитанскую повязку «МЮ» нужно на время отдать Роналду. Магуайру надо снять груз с плеч, критика достигает безумного уровня»