Мостовой о Рыбусе в «Спартаке»: «У нас на чемпионат два нападающих, которые могут обыграть один в один. Защитникам можно играть до 40 лет»

высказался о переходе в .

– Как вам Рыбус в «Спартаке»?

– В принципе нормально. Неплохой опытный защитник. В «Спартаке» всегда были проблемы с защитниками, особенно с уходом Айртона, Жиго. Кутепов вот тоже ушел, хотя и не играл в последнее время. Для нашего чемпионата Рыбус – хороший игрок.

– Ему 32 года. Это не смущает?

– Нет, конечно, вы что? Простые примеры есть: Чорлука, Иванович, который приехал заканчивать, а потом еще 5 лет проиграл. Думаю, Чорлука тоже мог еще года три играть у нас. Можно много таких примеров назвать.

У нас на чемпионат два нападающих, которые могут обыграть один в один. Два – на целую лигу! Здесь защитникам можно спокойно играть до 40 лет.

– Почему так мало дриблеров, ярких индивидуальностей?

– Мне трудно говорить, я же ни в каком качестве ни в какой команде не работал. Не знаю, почему так. С другой стороны, тот же Захарян появился. Пускай он не нападающий, но у него хорошие качества. Он может и это, и то. Хороший мальчик.

Главное теперь его раскрыть, не загубить – деньгами, машинами. А с нападающими – сложно. Вроде появились Грулев с Тюкавиным, сверкнули, а сейчас смотришь – ни один, ни второй ничего [не показывают], все, потерялись.

– Про Захаряна в Испании спрашивали?

– Нет. Верю ли в интерес «Барселоны»? Конечно, могу поверить. Это раньше не было телефонов, интернета, ничего. Сейчас в любой команде есть отделы, в которых люди одну кнопку нажмут – и им распечатка по игроку. А в именитых клубах, думаю, человек 100-200 на просмотре в системе. Наверняка и Захарян где-то там должен быть, – сказал бывший полузащитник сборной России.