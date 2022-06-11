Кавазашвили о Рыбусе в «Спартаке»: «Я в шоке. Зачем подбирать чужих игроков, тем более списанных?»

Анзор Кавазашвили остался недоволен переходом защитника Мачея Рыбуса в «Спартак».
«Я в шоке. Не понимаю, кто руководит командой, клубом. Один тренер не успел еще уехать или уже уехал, а новый не приехал еще. И уже кто-то покупает футболиста. Значит, нам ни тренеры, ни тренерский штаб не нужны.
Получается, есть какое-то особое лицо в «Спартаке», которое руководит всем этим. Думаю, догадываться уже не надо. Примерно мы должны знать. Определились, кто этим занимается.
Честно говоря, Рыбус много отдал «Локомотиву», но «Спартаку» нужны свои футболисты, звезды. Зачем чужих подбирать? Которые тем более списаны.
Ничего не пойму. Передаю пламенный привет тому человеку, который является инициатором этой сделки», – сказал экс-вратарь «Спартака» и член комитета РФС по этике.
«Спартак» подписал Рыбуса как свободного агента. Контракт – до 2024 года