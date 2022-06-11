Кавазашвили о Рыбусе в «Спартаке»: «Я в шоке. Зачем подбирать чужих игроков, тем более списанных?»

остался недоволен переходом защитника в «Спартак».

«Я в шоке. Не понимаю, кто руководит командой, клубом. Один тренер не успел еще уехать или уже уехал, а новый не приехал еще. И уже кто-то покупает футболиста. Значит, нам ни тренеры, ни тренерский штаб не нужны.

Получается, есть какое-то особое лицо в «Спартаке», которое руководит всем этим. Думаю, догадываться уже не надо. Примерно мы должны знать. Определились, кто этим занимается.

Честно говоря, Рыбус много отдал , но нужны свои футболисты, звезды. Зачем чужих подбирать? Которые тем более списаны.

Ничего не пойму. Передаю пламенный привет тому человеку, который является инициатором этой сделки», – сказал экс-вратарь «Спартака» и член комитета РФС по этике.

«Спартак» подписал Рыбуса как свободного агента. Контракт – до 2024 года