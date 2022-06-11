Гершкович об Абаскале: «Спартаку» нужен российский тренер со спартаковским прошлым. Почему не обратиться к Черчесову, Карпину, Тихонову, Аленичеву, Юрану?»

недоволен назначением в .

«У нас же столько хороших тренеров, среди них много бывших спартаковцев. Почему бы не обратиться к , Валерию Карпину, Андрею Тихонову, Дмитрию Аленичеву или Сергею Юрану? У них неплохие, а у некоторых просто хорошие результаты.

Я не понимаю, почему такое безобразное отношение к болельщикам и традициям. Что хочет «Спартак» с такой политикой? Логики никакой. Ему нужен опытный российский специалист, желательно со спартаковским прошлым.

Не понимаю политику «Спартака». Они уже столько раз обжигались и продолжают дуть туда же. Абаскаль никогда не играл в футбол, никогда никого не тренировал.

Швейцария – не Россия, «Базель» и без него всегда занимал высокие места. «Спартак» всегда был флагманом российского футбола, но из-за кадровой политики не может встать на правильные рельсы.

Сколько сегодняшнее руководство владеет «Спартаком»? Посчитайте, сколько за этот период сменилось тренеров, генеральных и спортивных директоров? С такой кадровой политикой ничего не добиться.

Вы когда строите дом, не меняете подрядчиков каждый месяц. Один ушел, второй исправляет его ошибки. Это безграмотное отношение к судьбе клуба», – заявил член исполкома РФС и председатель Объединения отечественных тренеров.

Кто такой Гильермо Абаскаль? Помешан на ДНК «Барселоны», закончил карьеру, чтобы учить тики-таке, знает 5 языков

Тренерский профиль Абаскаля: 5 недель стажировки у Гвардиолы, мечта стать смесью Пепа, Бьелсы и Эмери