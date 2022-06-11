Игонин о Суперкубке: «В «Зените» люди работают, дают результат. В «Спартаке» девушка постоянно говорит – результата нет. Может, там гормональные срывы»

оценил реакцию «Спартака» на проведение Суперкубка России в Санкт-Петербурге.

«У «Спартака» какие-то эмоциональные качели. Какое-то время они радовались, кричали, что сильнее всех, у них есть победа в кубке в столетие клуба. А сейчас говорят: отдайте все, мы ничего не можем.

Может быть, там гормональные срывы происходят. Сейчас они противоречат сами себе. Сначала, наверное, правильно было что-то сделать, а потом говорить.

В «Зените» люди работают, дают результат. В девушка постоянно говорит, а результата нет. Может быть, им стоит взять пример с (председателя совета директоров «Зенита» – прим. Sports.ru)?» – сказал бывший игрок .

«Спартак» намекнул на бойкот, РФС этого не боится, «Руки Вверх!» извинились. Суперкубок в Питере – скандалище