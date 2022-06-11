Давление «Спартака» повлияло на выбор Петербурга хозяином Суперкубка. 5 членов исполкома РФС проголосовали за Питер, 2 – за Нижний Новгород (РБК)

Стали известны подробности о голосовании за место проведения Суперкубка России.

По информации РБК, на выбор в пользу Санкт-Петербурга повлияло в том числе давление со стороны «Спартака».

Место проведения матча определяло бюро исполкома РФС. В начале обсуждения вопроса голоса членов бюро исполкома распределялись так: трое за Санкт-Петербург, трое за Нижний Новгород, еще один придерживался нейтральной позиции, но скорее выступал за Нижний Новгород.

Один из членов исполкома, Игорь Каменской, в процессе обсуждения представил аргументы в пользу заявок Петербурга и Нижнего Новгорода. По коммерческой и организационной части Петербург выглядел фаворитом.

После презентации президент РФС Александр Дюков предложил перейти к прениям.

«Все без исключений члены бюро осудили публичное давление со стороны руководства «Спартака». Его называли беспрецедентным, недопустимым и вообще шантажом.

В итоге даже те, кто изначально был готов отстаивать интересы Нижнего, согласились, что голосование в пользу нейтрального города породит опасный прецедент», – сообщил источник РБК.

В итоге было принято решение отдать Суперкубок Санкт-Петербургу. «Двое из тех, кто изначально был за Нижний Новгород, проголосовали не за Питер, а вопреки. Таким образом, пять голосов за северную столицу и уже только два за «нейтральный город», – отметил источник.

Помимо давления «Спартака», на решение также повлияли финансовый вопрос (проведение матча в Петербурге принесет больше доходов, чем в Нижнем Новгороде) и уровень организационной готовности города.

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