Геннадий Орлов: «Зенит» оставит Суперкубок в Петербурге еще на год. Он явно сильнее «Спартака»

уверен в победе над «Спартаком» в матче за Суперкубок России.

Последний раз «Спартак» обыгрывал «Зенит» на выезде в 2012 году.

«Шанс прервать серию есть всегда, но скорее всего в очередной раз мы увидим, как «Зенит» докажет на футбольном поле, почему именно он чемпион страны.

«Зенит» явно сильнее «Спартака», но в каком состоянии он будет на момент Суперкубка, мы пока не знаем. В футболе может произойти многое, но я думаю, что «Зенит» оставит Суперкубок в Петербурге еще на год», – сказал журналист.

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