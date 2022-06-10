«Спартак» делает все, чтобы «Зенит» был счастлив. Главное – не абаскалиться». Губерниев о новом тренере москвичей

оценил назначение Гильермо Абаскаля главным тренером «Спартака».

«Спартак» все делает для того, чтобы был счастлив.

Назначение Абаскаля может стать прорывом – в футболе, водопроводе или канализации. Странный выбор, почему-то «Спартак» не доверяет нашим специалистам, хотя они явно есть.

Возможно, выбор был по принципу, который проповедует : «Жизнь одна – кайфуйте». Поэтому главное – не абаскалиться, а дальше поглядим», – сказал телеведущий и комментатор.

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