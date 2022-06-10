«Спартак» делает все, чтобы «Зенит» был счастлив. Главное – не абаскалиться». Губерниев о новом тренере москвичей

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Дмитрий Губерниев Матч ТВ Ольга Бузова Гильермо Абаскаль Футбол

Дмитрий Губерниев оценил назначение Гильермо Абаскаля главным тренером «Спартака».

«Спартак» все делает для того, чтобы «Зенит» был счастлив.

Назначение Абаскаля может стать прорывом – в футболе, водопроводе или канализации. Странный выбор, почему-то «Спартак» не доверяет нашим специалистам, хотя они явно есть.

Возможно, выбор был по принципу, который проповедует Ольга Бузова: «Жизнь одна – кайфуйте». Поэтому главное – не абаскалиться, а дальше поглядим», – сказал телеведущий и комментатор.

Новый тренер «Спартака» Абаскаль: спас «Лугано» от зоны вылета, проиграл 6 из 11 матчей в Греции, поднял «Базель» с 3-го места на 2-е

Абаскаль прошел академию «Барселоны». Нашли его одноклассников – от Жорди Альбы до агента по недвижимости

Кто такой Гильермо Абаскаль? Помешан на ДНК «Барселоны», закончил карьеру, чтобы учить тике-таке, знает 5 языков

Знакомьтесь, это Гильермо Абаскаль

Опрос

Вы знали, кто такой Абаскаль, до объявления «Спартака»?
25756 голосов
Да
3%
Федор Чалов
Нет
97%
Александр Мостовой

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные