Агент тренера «Спартака»: «Абаскаль готов работать под давлением. Он тренировал большой европейский клуб – «Базель»

Агент Гильермо Абаскаля рассказал, что новый тренер «Спартака» готов к давлению.

«Конечно, Гильермо готов работать под большим давлением в «Спартаке», это не проблема. Он прекрасно понимает, какой интерес прикован к «Спартаку».

Гильермо работал в большой европейской команде – «Базеле», это большой швейцарский и европейский клуб, который почти всегда участвует в Лиге чемпионов.

Так что для него это не в новинку, у Гильермо уже есть опыт работы под колоссальным давлением», – сказал Давид Собрадо.

Новый тренер «Спартака» Абаскаль: спас «Лугано» от зоны вылета, проиграл 6 из 11 матчей в Греции, поднял «Базель» с 3-го места на 2-е

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