«Спартак» – клуб из клоунов, что ли? Я шокирован, такое впечатление, что Федун с Заремой инопланетяне». Кавазашвили об Абаскале

раскритиковал назначение тренером «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Удивительный клуб «Спартак». Где этот Абаскаль хоть работал? В «Базеле»? Это хорошая команда. 33 года этому тренеру, значит, только закончил играть.

Интересно узнать, кто же его пригласил – Федун или его супруга. Обалдеть можно, я просто шокирован.

Такое впечатление, что Федун с Заремой инопланетяне, были где-то в прошлом, поэтому у них столько много гражданств разных стран. Не понимаю, как они работают. Зачем тогда Леонид Арнольдович, выступая в прессе, говорил о потере больших денег.

Я не могу понять, что за игра вокруг «Спартака». Это клуб из клоунов, что ли? Просто ужасно. За 19 лет поменять столько тренеров. Нет слов», – сказал экс-вратарь «Спартака» и член комитета по этике.

Новый тренер «Спартака» Абаскаль: спас «Лугано» от зоны вылета, проиграл 6 из 11 матчей в Греции, поднял «Базель» с 3-го места на 2-е

Знакомьтесь, это Гильермо Абаскаль