«Пускай кухарка с человеком в кепке решают судьбу «Спартака». Спиридонов о назначении тренера Абаскаля

Теги Спартак Леонид Федун премьер-лига Россия Алексей Спиридонов Р-Спорт Зарема Салихова Гильермо Абаскаль Футбол

Алексей Спиридонов раскритиковал назначение тренером «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Пускай кухарка с человеком в кепке решают судьбу «Спартака». Я уже перестал всему удивляться. Мне «Спартак» сейчас до одного места, пускай!

Будет результат – хорошо, не будет результата, все им вспомнят: и Тедеско, и Карреру, и всех остальных.

Пускай что хотят, то творят. Кто платит, тот и заказывает музыку», – сказал чемпион Европы по волейболу и болельщик московского клуба.

Новый тренер «Спартака» Абаскаль: спас «Лугано» от зоны вылета, проиграл 6 из 11 матчей в Греции, поднял «Базель» с 3-го места на 2-е

Знакомьтесь, это Гильермо Абаскаль

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