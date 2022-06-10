Чалов снялся в эпизоде сериала ТНТ «Детективное агентство Мухича». По сюжету у ЦСКА пропадает кубок УЕФА

дебютировал в кино на телеканале ТНТ. 20 июня на ТНТ выйдет сериал «Детективное агентство Мухича» – спин-офф «Полицейского с Рублевки» про бывшего следователя, который теперь раскрывает дела уже без погон.

К своим ролям вернулись Роман Попов, Софья Каштанова, Рина Гришина и другие актеры. К ним присоединился форвард , для которого участие в съемках стало дебютом в кино.

«По сюжету эпизода, в котором снялся Чалов, со стадиона ЦСКА пропадает кубок УЕФА – значимый европейский трофей, выигранный командой в 2005-м году. Об исчезновении не знает никто, кроме тренера и самого Чалова.

Футболист приходит к детективу Мухичу с просьбой в экстренном порядке найти кубок, ведь без него моральный дух команды может упасть, что приведет к вылету из Лиги чемпионов.

Игорь Валерьевич берется за дело в свойственной ему эксцентричной манере. В эпизоде можно увидеть подтрибунное помещение и поле стадиона ЦСКА, а также другие значимые локации в красно-синих цветах», – говорится в заявлении ТНТ.

Фото: страница «ТНТ | Ярославль» во «ВКонтакте»

Во второй части сезона-2021/22 Чалов выступал за на правах аренды. Он забил 4 гола и отдал 2 результативных паса в 16 матчах за коуб, статистика Федора – здесь.