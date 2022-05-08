Чалов не попадает в старт «Базеля» больше месяца. Он отыграл 52 минуты в 5 последних матчах клуба

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Федор Чалов стал реже играть за «Базель».

Сегодня швейцарская команда, за которую форвард ЦСКА выступает на правах аренды, сыграла вничью с «Лозанной» (0:0).

Российских игрок вышел на поле на 79-й минуте и не отметился результативными действиями.

Чалов не попадает в стартовый состав «Базеля» больше месяца – в последний раз это случилось 3 апреля.

В 2 из 5 матчей с того момента 24-летний игрок не вышел на поле. В трех других он суммарно провел на поле 52 минуты (без учета добавленных).

В 11 матчах швейцарского первенства Чалов забил четыре гола. Его статистика – здесь.

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