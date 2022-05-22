Чалов отдал голевой пас в игре с «Лугано». «Базель» занял 2-е место в чемпионате Швейцарии

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Цюрих Базель Янг Бойз высшая лига Швейцария Лугано Федор Чалов Футбол

Нападающий «Базеля» Федор Чалов отметился результативным действием в игре с «Лугано» (2:1).

Форвард, арендованный у ЦСКА, отдал голевую передачу нападающему Дариаун Малесу на 6-й минуте матча 36-го тура чемпионата Швейцарии.

Благодаря победе в сегодняшней игре «Базель» обеспечил себе второе место в турнире. Он на 14 очков отстал от «Цюриха» и на 2 балла опередил «Янг Бойз».

Чалов провел в швейцарской лиге 14 игр, отдав 2 голевых паса и забив 4 мяча. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Базель – Лугано 2:1 (1:1, 1:0)
Дата проведения
22 мая, 17.30, «Санкт-Якоб Парк»
Онлайн матча
Голы:
1:0 – Малес, 1:1 – 27 Амура, 2:1 – 71 Касами.
БазельЛинднер, Серхио Лопес (Ланг, 46), Пельмар, Павлович (Касами, 69), Петретта (Каттербах, 60), Джака, Фрай (Салаи, 46), Бургер, Малес (Штокер, 76), Чалов, Ндойе.
ЛуганоОсигве, Циглер, Дуррер (Валенсуэла, 71), Юри, Belhaj Mahmoud, Саббатини, Кустодио, Рюэгг (Кашато, 90), Хайле-Селассие (Muci, 71), Амура (Целар, 57), Алиседа (Frédéric Srdic, 89).
Предупреждения:
Ндойе (30), Павлович (34), Рюэгг (59), Belhaj Mahmoud (62), Касами (72).
Удаления:
Касами (74), Belhaj Mahmoud (90).

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