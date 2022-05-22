Чалов отдал голевой пас в игре с «Лугано». «Базель» занял 2-е место в чемпионате Швейцарии

Нападающий «Базеля» Федор Чалов отметился результативным действием в игре с «Лугано» (2:1).
Форвард, арендованный у ЦСКА, отдал голевую передачу нападающему Дариаун Малесу на 6-й минуте матча 36-го тура чемпионата Швейцарии.
Благодаря победе в сегодняшней игре «Базель» обеспечил себе второе место в турнире. Он на 14 очков отстал от «Цюриха» и на 2 балла опередил «Янг Бойз».
Чалов провел в швейцарской лиге 14 игр, отдав 2 голевых паса и забив 4 мяча. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
- Дата проведения
- 22 мая, 17.30, «Санкт-Якоб Парк»
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Базель –
Линднер, Серхио Лопес (Ланг, 46), Пельмар, Павлович (Касами, 69), Петретта (Каттербах, 60), Джака, Фрай (Салаи, 46), Бургер, Малес (Штокер, 76), Чалов, Ндойе.
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Лугано –
Осигве, Циглер, Дуррер (Валенсуэла, 71), Юри, Belhaj Mahmoud, Саббатини, Кустодио, Рюэгг (Кашато, 90), Хайле-Селассие (Muci, 71), Амура (Целар, 57), Алиседа (Frédéric Srdic, 89).
- Удаления:
- Касами (74), Belhaj Mahmoud (90).
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