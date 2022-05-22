Чалов отдал голевой пас в игре с «Лугано». «Базель» занял 2-е место в чемпионате Швейцарии

Нападающий «Базеля» отметился результативным действием в игре с «Лугано» (2:1).

Форвард, арендованный у , отдал голевую передачу нападающему Дариаун Малесу на 6-й минуте матча 36-го тура чемпионата Швейцарии.

Благодаря победе в сегодняшней игре обеспечил себе второе место в турнире. Он на 14 очков отстал от и на 2 балла опередил .

Чалов провел в швейцарской лиге 14 игр, отдав 2 голевых паса и забив 4 мяча. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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