Чалов вернется в ЦСКА. Форвард арендован «Базелем» до конца сезона без права выкупа

В ЦСКА рассказали о будущем хавбека и форварда .

– Действительно, в арендном соглашении между ЦСКА и «Салернитаной» была прописана опция автоматического выкупа Бохинена в случае, если итальянская команда сохранит прописку в Серии А. В арендных соглашениях других наших игроков автоматического выкупа предусмотрено не было, многие вернутся и начнут подготовку к новому сезону в составе нашей команды в Новогорске. Кто именно, определит позднее тренерский штаб.

– Чалов?

– Да, Федор возвращается по истечении срока аренды, – сказал директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо.

Со статистикой выступлений Бохинена за «Салернитану» можно ознакомиться здесь, Чалова за – тут.

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