У Чалова 1 гол в 8 последних матчах за «Базель». Он не выходил в старте больше месяца

Федор Чалов неудачно проводит последний месяц в «Базеле».
Россиянин вышел на замену на 62-й минуте матча с «Грассхоппером» (1:1) и не отметился результативными действиями.
Чалов не попадает в стартовый состав «Базеля» больше месяца – в последний раз это случилось 3 апреля.
В 2 из 6 матчей с того момента 24-летний игрок не вышел на поле. В четырех других он суммарно провел на поле 79 минут (без учета добавленных).
В последних восьми матчах во всех турнирах Чалов забил один гол. Его статистика – здесь.
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