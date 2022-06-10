«Спартак» не подавал заявку на проведение Суперкубка, а «Зенит» подавал. Вопрос менеджмента». Конов об игре в Петербурге

«Спартак» не подавал заявку на проведение Олимп Суперкубка России, а «Зенит» подавал.

Об этом рассказал заместитель генерального продюсера .

«По поводу бойкота и истерик «Спартака». «Спартак» не подавал заявку на проведение Суперкубка. А «Зенит» подавал. Это просто вопрос менеджмента.

На этом дискуссию по месту (но не по форме/дате) можно считать завершенной. А дальше – хотите мемасики, хотите «Король и Шут» снова вспомните.

Но истерить в соцсетях и работать, думая наперед – это немного разные вещи. А то ведь в год столетия все, что есть – это Винлайнер (спасибо партнерам клуба)», – написал Конов.

Сегодня стало известно, что игра пройдет 9 июля в Санкт-Петербурге на .

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