«Газпром» не лоббировал это решение, обращений от Миллера не было». Дюков о Суперкубке в Петербурге

«Газпром» не лоббировал решение о матче за в Петербурге.

РФС сегодня решил, что «Зенит» и «Спартак» сыграют 9 июля на .

«Никаких обращений от Миллера не было, это была инициатива клуба и стадиона. Никто из сотрудников не лоббировал это решение.

Всегда к этому матчу было отношение как к празднику, это выставочный матч перед началом сезона. Никто никогда не переживал по поводу того, что надо будет поехать на какой-то стадион. Все к этому относились к этому спокойно вплоть до этого матча», – сказал президент РФС Александр Дюков .

«Если «Зенит» провел свой матч в Москве на стадионе «Локомотива» – это лоббирование («Зенит» дважды играл за Суперкубок с на стадионе ЦСКА – прим. Sports.ru)? Когда матчи проводились не на нейтральном поле, думаете, кто-то лоббировал этот вопрос? Это праздник, шоу, выставочный матч перед началом сезона.

Можно получить Кубок – это приятно. Никто никогда не переживал, что можно поехать на какой-то стадион. Надо было поднимать этот вопрос чуть раньше. Менять правила по ходу – это нарушение спортивного принципа», – цитирует Дюкова «Чемпионат».

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