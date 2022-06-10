Дюков о Суперкубке в Петербурге: «Критерий нейтральности никогда не учитывался. Доходы будут выше – это важный аргумент»

объяснил, почему матч за Суперкубок России пройдет в Санкт-Петербурге.

«Зенит» и «Спартак» сыграют 9 июля на «Газпром Арене».

«Три города претендовали на проведение Суперкубка: Петербург, Казань, Нижний Новгород, все города были достойны для проведения. Рабочая группа сделала анализ. За проведение матча в Петербурге говорило то, что стадион в Петербурге имеет большую вместимость: большое зрительских мест, вип-лож. Спрос на билеты будет выше, доходы будут выше – это важный аргумент для РФС и клубов. 70% дохода будут выплачены участникам в виде премиальных. Доходы после проведения матча в Петербурге в два разы превышают доходы при проведении матчей в Казани и Нижнем Новгороде.

Требования к проведению Суперкубка превышают требования проведений матчей чемпионата. Петербург готовился к проведению финала Лиги чемпионов и имеет преимущество перед стадионами в Казани и Нижнем Новгороде. К финалу Лиги чемпионов был подготовлен транспортно-операционный план, вопросы, связанные с логистикой. Можно говорить о наследии финала Лиги чемпионов, которые было бы правильно использовать.

Мы хотим организовать качественную трансляцию. Медийная часть, звук, свет и прочее было подготовлено по высоким требованиям к финалу Лиги чемпионов. Это то, что нужно использовать. Также Газпром-арена никогда не проводила финалы и Суперкубки в отличие от Нижнего Новгорода и Казани.

Критерий нейтральности никогда не учитывался при том, где этот матч проводить. Будет сделано все, чтобы обеспечить равный доступ к билетам. Клубы получат равные квоты. Было принято решение разработать новый регламент Суперкубка, в котором имеет смысл такие пожелания, как обязательный принцип нейтральности, пересмотреть сроки принятия решений. Решение всегда принималось в конце сезона после завершения чемпионата», – сказал президент .