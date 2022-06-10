Дюков о просьбе «Спартака» об иностранных судьях в Суперкубке: «У нас достаточно арбитров, которые могут обеспечить беспристрастное судейство»

РФС против назначения иностранных судей на матч за .

«Спартак» просил назначить иностранных судей на матч с . Сегодня стало известно, что игра пройдет 9 июля в Санкт-Петербурге.

«Этот вопрос сегодня не обсуждался. У нас есть судейский комитет и департамент. Они категорически против [инициативы ].

У нас достаточно судей, которые могут обеспечить беспристрастное судейство. У нас есть судьи, которые могут справиться. Тот же . Я не думаю, что можно найти альтернативу ему или другим нашим судьям», – сказал глава РФС Александр Дюков.

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