Дюков о просьбе «Спартака» об иностранных судьях в Суперкубке: «У нас достаточно арбитров, которые могут обеспечить беспристрастное судейство»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия РФС судьи Олимп Суперкубок России Александр Дюков Сергей Карасев Р-Спорт Футбол

РФС против назначения иностранных судей на матч за Олимп Суперкубок России.

«Спартак» просил назначить иностранных судей на матч с «Зенитом». Сегодня стало известно, что игра пройдет 9 июля в Санкт-Петербурге.

«Этот вопрос сегодня не обсуждался. У нас есть судейский комитет и департамент. Они категорически против [инициативы «Спартака»].

У нас достаточно судей, которые могут обеспечить беспристрастное судейство. У нас есть судьи, которые могут справиться. Тот же Сергей Карасев. Я не думаю, что можно найти альтернативу ему или другим нашим судьям», – сказал глава РФС Александр Дюков.

Пламя вокруг Суперкубка «Зенит» – «Спартак» в Питере: придется переносить концерт «Руки Вверх!», москвичи против «подковерных игр»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные