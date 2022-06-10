Директор «Руки Вверх» о Суперкубке в Питере 9 июля: «Это ужасно, просто нож нам в спину. «Газпром Арена» год назад дала нам эту дату»

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В группе «Руки Вверх» раскритиковали назначение Суперкубка России в день их выступления.

«Зенит» и «Спартак» разыграют трофей на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге 9 июля. Концерт артистов запланирован там же.

– Это ужасно! Как можно такое творить? Это то же самое, что вы завтра снимете квартиру, приедете в нее, а там другие люди говорят: мы ее арендовали, уезжайте.

– Какие ваши дальнейшие действия?

– Ближе к вечеру могу дать какие-то комментарии. Сейчас будем собираться и обсуждать.

Сергей Жуков сейчас находится в Сочи, я – в Нижнем Новгороде. Завтра у группы здесь будет концерт, мы готовимся. И это просто нож нам в спину. Сейчас придется отвлекаться и разбираться.

В первую очередь свяжемся с «Газпром Ареной», посмотрим, что они скажут. Ровно год назад они дали нам эту дату. И теперь на нее ставят матч. Посмотрим, как они прокомментируют, – сказал директор «Руки Вверх» Роберт Погосян.

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