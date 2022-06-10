«Барселона» хочет подписать Невеша для конкуренции с Бускетсом

хочет подписать полузащитника .

стал приоритетной целью каталонцев этим летом, и клуб сделает все возможное, чтобы его подписать. Об этом представители «Барсы» сказали агенту игрока во время встречи на этой неделе.

«Вулвс» хотят солидную компенсацию за своего игрока, но Мендеш дал понять, что трансфер реален.

Сине-гранатовые хотят, чтобы у Серджи Бускетса был конкурент в новом сезоне.

В минувшем сезоне 25-летний португалец провел 33 матча в , забил 4 гола и отдал 2 голевых паса. Его статистика доступна здесь.